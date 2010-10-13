Янукович дав низку доручень у зв’язку з ДТП на Дніпропетровщині

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав низку доручень у зв`язку з аварією, що сталася 12 жовтня на залізничному переїзді перегону "Нікополь-Марганець" Придніпровської залізничної дороги, та призвела до численних людських жертв.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Так, одразу в день ДТП глава держави доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ утворити Урядову комісію із встановлення причин, що призвели до автокатастрофи.

Керівнику уряду також доручено до кінця реабілітаційного періоду потерпілих у аварії забезпечити надання їм невідкладної медичної допомоги та проведення комплексу реабілітаційних заходів. Крім того, до 28 жовтня М.АЗАРОВ має вжити невідкладних організаційних заходів щодо надання всебічної допомоги родинам загиблих та потерпілих.

Згідно з дорученням Президента, до 15 листопада міністр транспорту та зв’язку Костянтин ЄФИМЕНКО та генеральний директор “Укрзалізниці” Михайло КОСТЮК мають реалізувати комплекс заходів з перевірки стану безпеки на залізничних переїздах та забезпечити невідкладну ліквідацію виявлених недоліків. У ті ж терміни К.ЄФИМЕНКО та міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ повинні організувати перевірку додержання законодавства з наявності дозвільних документів на пасажирські перевезення автотранспортом, а також забезпечити перевірку технічного стану рухомого складу, що здійснює автомобільні пасажирські перевезення.

Голові Дніпропетровської ОДА Олександру ВІЛКУЛУ Президент доручив до 15 жовтня надати сім`ям загиблих допомогу в організації поховань.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді пасажирський автобус "Еталон" зіткнувся с локомотивом. За попередніми даними, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофору. Загинули 43 особи, в тому числі троє дітей і водій автобуса.