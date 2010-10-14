ДАІ перевірить дотримання правил переїзду залізниці і умови перевезення пасажирів

Державтоінспекція починає всеукраїнський рейд з відпрацювання дотримання правил переїзду залізничних полотен, а також перевірить всі автотранспортні підприємства і умови перевезення пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві начальник прес-служби Міністерства внутрішніх справ України Євген КРАВЕЦЬ.

За його словами, з сьогоднішнього дня "ДАІ починає комплекс оперативно-профілактичних заходів "Автоперевізник"".

Як сказав Є.КРАВЕЦЬ, вивчатиметься дотримання водіями правил переїзду залізничних колій і буде комплексно обстежено залізничні переїзди.

Він відзначив, що також буде належне реагування на перевезення надприпустимої максимальної кількості пасажирів.

Крім того, наголосив Є.КРАВЕЦЬ, буде проведено позапланові перевірки усіх автотранспортних підприємств.