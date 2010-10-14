ДАІ перевірить дотримання правил переїзду залізниці і умови перевезення пасажирів
Державтоінспекція починає всеукраїнський рейд з відпрацювання дотримання правил переїзду залізничних полотен, а також перевірить всі автотранспортні підприємства і умови перевезення пасажирів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві начальник прес-служби Міністерства внутрішніх справ України Євген КРАВЕЦЬ.
За його словами, з сьогоднішнього дня "ДАІ починає комплекс оперативно-профілактичних заходів "Автоперевізник"".
Як сказав Є.КРАВЕЦЬ, вивчатиметься дотримання водіями правил переїзду залізничних колій і буде комплексно обстежено залізничні переїзди.
Він відзначив, що також буде належне реагування на перевезення надприпустимої максимальної кількості пасажирів.
Крім того, наголосив Є.КРАВЕЦЬ, буде проведено позапланові перевірки усіх автотранспортних підприємств.