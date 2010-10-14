МАУ в грудні відкриють новий рейс із Києва до Коломбо (Шрі-Ланка)

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 12 грудня цього року відкриє рейс з Києва до міжнародного аеропорту Коломбо (столиця Західної провінції Шрі-Ланки) «Бандаранаїке» (Bandaranaike).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАУ.

Згідно з повідомленням, рейс виконуватиметься до кінця зимової навігації 2010-2011 рр. двічі на тиждень по вівторках і неділях на літаках «Боїнг 737-800».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія з’єднує Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш як 3000 інших містах світу.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР) і «Львів» (LWO). МАУ виконує більш як 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Харкова і Сімферополя на власних літаках і у партнерстві з іншими авіакомпаніями.

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – 9,9% і CIP (Україна) – 6%.