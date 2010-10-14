Мінтрансзв’язку пропонує посилити вимоги до перевезень дітей автотранспортом

Міністерство транспорту і зв`язку України пропонує вдосконалити перевезення організованих груп дітей, технологію їх підготовки і здійснення.

Як повідомляє УНІАН прес-служба міністерства, про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», який розробило і пропонує до громадського обговорення Мінтрансзв’язку.

Проектом акту Мінтрансзв’язку вимагає доповнити нині чинні Правила нормами, які чітко визначають, що в рейс на автобусному маршруті, який виходить за межі населеного пункту і має протяжність більше 250 км, мають виходити два водії.

Автомобільний перевізник не пізніше ніж за три дні до перевезення дітей сповіщає територіальний підрозділ Державтоінспекції МВС України про дату здійснення такого перевезення, подає їй і замовникові послуг на узгодження і затвердження схему маршруту і розклад руху автобусів.

Крім того, замовник послуг повинен мати для дітей питну воду, засоби медичної допомоги, а керівник групи - бути забезпеченим телефонним зв`язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику.

Схема маршруту і розклад руху оформляються у трьох екземплярах. Один екземпляр схеми маршруту і розкладу руху видається водієві, решта зберігаються у замовника послуг і перевізника.

На думку фахівців Мінтрансзв’язку, впровадження на практиці положень проекту акту забезпечить усунення прогалин у правовому полі відносно перевезень організованих груп дітей і сприятиме підвищенню рівня безпеки пасажирських автоперевезень.