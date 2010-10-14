Київрада вирішила до Євро-2012 оновити склад наземного транспорту

Київрада внесла зміни до Міської цільової програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за відповідне рішення сьогодні на пленарному засіданні VI сесії Київської міської ради VI скликання проголосували 104 депутати.

Зміни стосуються наземного транспорту у Києві, який до Євро-2012 планується суттєво оновити. Так, за рахунок бюджетних коштів та на умовах фінансового лізингу буде закуплено 210 автобусів, 210 тролейбусів, 46 трамвайних вагонів. За кошти Європейського банку реконструкції та розвитку буде придбано 185 автобусів та 185 тролейбусів.

Доповідач з цього питання заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО зазначив що дані зміни уже були прийняті різними рішеннями Київради, і проект вноситься, щоб відповідно до вимог УЄФА створити відповідну цільову міську програму. Також вони потрібні для уже розробленого плану мобільності Києва, згідно з яким буде організовано транспортне обслуговування гостей міста під час Євро-2012.

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, ставлячи питання на голосування, наголосив, що оновлення наземного транспорту відбудеться на вигідних для Києва умовах. «Збільшення та оновлення транспорту нам потрібне не тільки до Євро-2012. Насамперед ми це робимо для киян та гостей столиці. І завдяки цьому рішенню жителям Києва буде набагато зручніше та комфортніше пересуватися рідним містом», - сказав він.