АМКУ рекомендував Мінтрансу врегулювати обґрунтовану вартість послуг у морських портах

Антимонопольний комітет України рекомендував Міністерству транспорту і зв`язку України ввести в дію нормативно-правові акти, які зокрема врегулюють питання забезпечення морськими торговими портами економічно обґрунтованої вартості власних послуг, а також умови надання знижок на портові збори. Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, таке рішення ухвалено під час засідання АМК сьогодні.

На вимогу комітету, Мінтрансзв’язку повинно розробити і затвердити порядок формування тарифів на комплекс робіт і послуг, пов`язаних з обробкою вантажів у портах, методику розрахунку зборів і плати на послуги, що надаються суднам у портах. Крім того, Міністерство має визначити порядок надання знижок на портові послуги, що, зокрема, передбачає перелік обставин, за яких порти можуть їх застосовувати.

Розроблені порядки повинні бути затверджені наказами Мінтрансзв’язку, узгоджені з низкою відомств, зокрема й Антимонопольним комітетом, і зареєстровані в Міністерстві юстиції.

Як встановив Комітет, на сьогодні вказані порядки відсутні. Внаслідок цього створюються умови для встановлення портами економічно необґрунтованої плати за надання послуг і застосування різних знижок на портові збори для суден.

На засіданні Комітету повноважний представник Мінтрансзв’язку висловив готовність виконати рекомендації Комітету і розробити відповідні нормативно-правові акти до кінця цього року.