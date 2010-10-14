«Укрзалізниця» розробить держпрограму будівництва шляхопроводів через залізничні колії

«Укрзалізниця» впродовж місяця планує завершити розробку держпрограми з будівництва шляхопроводів через залізничні колії.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Сергій МИХАЛЬЧУК.

«Укрзалізниця» вже впродовж місяця працює над цією програмою, і найближчим часом вона з`явиться», - сказав він.

За його даними, щорічно на утримання переїздів відомство виділяє близько 300 млн. грн. Як повідомив С.МИХАЛЬЧУК, будівництво одного шляхопроводу коштує близько 30 млн. грн. «Укрзалізниця» з 2003 по 2010 р. побудувала 8 шляхопроводів.

С.МИХАЛЬЧУК повідомив, що на сьогоднішній день в Україні існує 5661 переїзд через залізничні колії, в 2002 р. їх було 6200. Їх кількість зменшується щорічно на 10-15%, переїзди закриваються за спільним рішенням з місцевими органами влади. Крім того, щорічно збільшується кількість переїздів, обладнаних автоматикою — їх сьогодні 1425 на переїздах з черговим і 2827 — на переїздах без чергового. За його словами, крім того, 386 переїздів обладнано 4 шлагбаумами. За даними С.МИХАЛЬЧУКА, роботу 1451 переїзду контролюють чергові, зокрема 1170 — з автобусним рухом, 4210 переїздів — без чергового (зокрема 1492 — з автобусним рухом). Для переведення цих 1492 переїздів з авторухом на охорону необхідно сьогодні від 5 до 15 млрд. грн., повідомив С.МИХАЛЬЧУК. Із 2002 р. з тих переїздів, що не охороняються, в категорію тих, що охороняються, перевели 76 переїздів.

Як нагадав заступник гендиректора підприємства, крім того, з 2003 р. «Укрзалізниця» працює над установленням систем загороджуючих бар`єрних металевих установок на переїздах, які заважають транспортному засобу заїхати на залізничну колію. Проте поки що такі установки є на 2 переїздах, ще на двох планується встановити цього року. Вартість однієї такої установки може досягати 3,4 млн. грн. разом з введенням чергового, установленням шлагбауму.