Кабмін схвалив угоду між урядами України, РФ і Казахстану про участь у збагаченні урану

Уряд України (постанова від 12 жовтня 2010 р. №926) затвердив Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом міністрів і Урядами Російської Федерації та Республіки Казахстан про участь у діяльності Міжнародного центру зі збагачення урану.

Текст документа розміщений на сайті КМУ.

Нагадаємо, що український держконцерн "Ядерне паливо" придбав 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану (МЦЗУ) в Ангарську (Іркутська область, РФ).

Довідка УНІАН. У 2007 році Росія і Казахстан створили ВАТ "Міжнародний центр зі збагачення урану" з метою виробництва збагаченого гексафториду урану - палива для виготовлення тепловидільних елементів, які використовуються на АЕС.

На даний час акціонерами ВАТ "МЦЗУ" є держкорпорація "Росатом", РФ (80% акцій), АТ "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акцій) і Державний концерн "Ядерне паливо", Україна (10% акцій). Із 2008 року заходи щодо вступу до МЦЗУ здійснює ЗАТ "Вірменська атомна електростанція", Вірменія (планується закупівля 10% акцій).