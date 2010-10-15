Коморовський і Платіні оглянули об’єкти Євро-2012 у Варшаві

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ разом з президентом UEFA Мішелем ПЛАТІНІ на гелікоптері оглянули об’єкти Євро-2012 у Варшаві та столичній Мазовецькій області.

Як повідомила УНІАН прес-служба польського Президента, Б.КОМОРОВСЬКИЙ з М.ПЛАТІНІ під час 50-хвилинного польоту, зокрема, оглянули місце будівництва Національного стадіону, реконструкції Центрального залізничного вокзалу у Варшаві, столичного летовища Окенчє та низку інших об’єктів

М.ПЛАТІНІ після оглядин заявив, що не бачить підстав для занепокоєння у підготовці поляків до проведення чемпіонату, зауваживши, що під час польоту найбільше йому впало в око у Варшаві багато зелені та будівельної техніки.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ сказав, що як глава держави буде підтримувати промоцію європейського чемпіонату з футболу, котрий Польща проводить разом з Україною.

„Без сумніву, Євро-2012 великий шанс на пришвидшення розвитку модернізації нашої держави та досягнення європейських стандартів у багатьох питаннях”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

За даними польських медіа, М.ПЛАТІНІ під час польоту з Б.КОМОРОВСЬКИЙ похвалив його за добре знання французької, пожартувавши, що польською мовою він знає лише непристойні слова, які не може озвучувати. Водночас після короткої прес-конференції М.ПЛАТІНІ сказав "дякую" польською мовою.