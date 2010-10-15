Переробка контейнерів в морпортах України вросла на 19,5%

Згідно з оперативними даними Державної адміністрації морського і річкового транспорту, за 9 місяців 2010 року загальний обсяг переробки контейнерів в морських торгових портах України виріс до 441 тис. 208 TEU, що на 19,5% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Зокрема, Одеський порт обробив 224 тис. 766 TEU (збільшення на 22%), Іллічівський порт - 212 тис. 020 TEU (+17%) і Маріупольський порт - 4 тис. 422 TEU (+38%).

«Контейнерні перевезення - це один з головних пріоритетів в майбутньому розвитку портів України. Перевалка контейнерів є могутнім джерелом зростання відрахувань до бюджетів всіх рівнів і акумуляції значних коштів на реалізацію програм розвитку транспортної інфраструктури», - підкреслив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.