Мінтранс розробив єдину форму актів перевірок автоперевізників

Міністерство транспорту і зв`язку України (МТЗУ) встановлює єдину форму акту для проведення перевірок пасажирських і вантажних перевізників, що здійснюють свою діяльність автотранспортом з високим і середнім ступенем ризику.

Як повідомила УНІАН прес-служба МТЗУ, про це йдеться у проекті наказу Мінтрансу «Про затвердження уніфікованих форм актів для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері автомобільного транспорту», який виноситься на громадське обговорення.

Проектом наказу пропонується затвердити уніфіковані форми актів проведення планових заходів державного контролю за дотриманням перевізником вимог законодавства про автомобільний транспорт з високим і середнім ступенем ризику.

У новій формі акту планової і позапланової перевірки передбачений вичерпний перелік питань, опис виявлених порушень, нормативні документи, на підставі яких складений акт.

Мінтранс також включив у форму акту перевірки перелік питань, за якими перевізник дістає можливість контролю за діями державних інспекторів, фіксації своїх пояснень, зауважень або заперечень.

На думку фахівців Головавтотрансінспекції, ухвалення запропонованого акту направлене на підвищення ефективності здійснення державного контролю на автомобільному транспорті.

Довідка УНІАН. Критерії розподілу суб`єктів господарювання за ступенем ризику їхньої діяльності у сфері автомобільного транспорту і періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) затверджені постановою Кабінету міністрів України №790 від 3 вересня 2008 року.