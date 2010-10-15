НКРЗ прийняла за основу проект Змін і доповнень в Положення про РЕЗ

На своєму черговому засіданні Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийняла за основу проект Змін і доповнень до Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності і дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів (РЕЗ).

Про це повідомили УНІАН в прес-службі НКРЗ.

Положення про надання висновків про електромагнітну сумісність і дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів було раніше затверджене рішенням НКРЗ від 12.08.2005 р. №46 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2005 р. під №963/11243.

Метою внесення змін є чітке визначення суб`єктів ведення господарства, які одержують висновки щодо електромагнітної сумісності РЕЗ і дозволи на експлуатацію у сфері телерадіомовлення.

Крім того, проектом передбачено затверджувати форми заяв для впровадження цифрового телебачення і радіомовлення DVB-T і форми заяв для отримання висновків про електромагнітну сумісність і дозволів на експлуатацію РЕЗ.

Проект Змін і доповнень в Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності і дозволів на експлуатацію РЕЗ буде обнародуваний на веб-сайті НКРЗ для громадського обговорення протягом 10 днів.