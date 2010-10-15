МТС погасила семирічну єврооблігаційну позику на 400 млн. доларів

Компанія «Мобільні Телесистеми» (МТС, Росія), провідний телекомунікаційний оператор в Росії і країнах СНД (володіє українським оператором «МТС Україна»), повністю погасила семирічну єврооблігаційну позику на 400 млн. дол. з терміном погашення 13 жовтня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «МТС Україна».

Погашення єврооблігацій здійснюється за рахунок власних коштів компанії. Ставка піврічного купона облігаційної позики була визначена на рівні 8,375% річних. Загальний обсяг купонних виплат за час обігу єврооблігацій (зокрема, виплати за останнім купоном, які здійснюються одночасно з погашенням випуску) склав 234,5 млн. дол.

Кошти, залучені під час розміщення позики, були використані для загальних корпоративних цілей, зокрема на фінансування операцій з придбання нових активів в Росії і СНД.

Сумарний обсяг боргових зобов`язань МТС на кінець другого кварталу 2010 року склав 7 млрд. 267,4 млн. дол.