«МТС Україна» випустила перший мобільний телефон під брендом МТС

Оператора мобільного зв`язку «МТС Україна» оголошує про випуск мобільного телефону під брендом МТС – МТС 236.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «МТС Україна».

За даними прес-служби, сума, яку абонент витратить на придбання телефону, повністю повертається йому на рахунок мобільного номера. Абонент також має можливість безкоштовно самостійно вибрати для себе тариф.

Телефон МТС 236 відрізняється високою якістю збірки, високою тривалістю роботи від однієї зарядки і легкістю експлуатації. Апарат має кольоровий дисплей, забезпечений повноцінним органайзером і зручним ліхтариком.

Розміри МТС 236 складають 106х46х10,6 мм, а вага – 60 р. Виробником телефону є корпорація ZTE.

На телефон розповсюджується гарантія: один рік – для абонентів, які купують сам термінал; на весь термін «життя» абонента в мережі «МТС Україна» – для тих, хто купує телефон і стартовий пакет.

Телефони МТС 236 доступні для придбання в роздрібній мережі «МТС Україна» по всій країні і в національних мережах дилерів («Алло», «Мобілочка»).

Довідка УНІАН. Мережа «МТС Україна» охоплює більше 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 17,99 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного / міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах. Виручка за 2009 рік склала 8,2 млрд. грн.