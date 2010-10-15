«Укрзалізниця» у 2010 році планує придбати 16 локомотивів

До кінця 2010 року «Укрзалізниця» планує придбати 16 нових сучасних зразків тягового рухомого складу вітчизняного та іноземного виробництва: 13 вантажних електровозів (8 постійного і 5 змінного струму), 2 пасажирських електровоза змінного струму і 1 маневровий тепловоз.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба відомства.

В даний час вже укладені угоди на виготовлення і постачання 5 вантажних електровозів змінного струму 2ЕЛ5 з ВАТ «ХК« Луганськтепловоз» і договір на постачання 3 вантажних електровозів постійного струму ВЛ11М6 з грузинським підприємством АТ «Електровозобудівник».

Ще 8 одиниць техніки буде придбано після проведення залізницями процедур державних закупівель.

Згідно з повідомленням, крім того, «Укрзалізниця» проводить оновлення тягового рухомого складу за допомогою капітального ремонту з продовженням нормативного терміну служби і модернізації локомотивного парку.