Клюєв доручив Мінтрансу терміново знайти 16 млн. грн. для реконструкції злітної смуги в аеропорту «Кіровоград»

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству транспорту і зв`язку терміново знайти в бюджеті 16 млн. грн. і розпочати реконструкцію злітної смуги в аеропорту «Кіровоград».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення віце-прем`єр озвучив першому заступнику міністра транспорту Володимиру КОРНІЄНКУ сьогодні на розширеній нараді в Кіровоградській облдержадміністрації.

Як повідомив В.КОРНІЄНКО, вартість реконструкції недобудованої злітної смуги становить 16 млн. грн., міністерство планувало включити фінансування цього об`єкта в проект бюджету наступного року.

«А ви зробіть так, щоб її почали ремонтували вже цього року, а до середини 2011 року завершили. Знайдіть кошти в програмі розвитку аеропортної системи. 16 млн. грн. – це не гроші для вашого міністерства», – сказав А.КЛЮЄВ.

Про необхідність існування в Кіровоградській області аеропорту заявив також голова Кіровоградської ОДА Сергій ЛАРІН, зазначивши, що від цього залежатиме інвестиційна привабливість регіону.

«Зараз в кіровоградському аеропорту будується міжнародний термінал, його відкриття заплановане на 22 жовтня, до приїзду Президента України. Працюємо над питанням закупівлі літака, який виконуватиме регулярні рейси. Нас стримують лише проблеми з недобудованою злітною смугою», – повідомив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня ц.р. голова Кіровоградської ОДА Сергій ЛАРІН назвав стратегічним завданням регіону відновлення роботи аеропорту в обласному центрі шляхом залучення інвесторів.

За словами директора КП «Аеропорт «Кіровоград» Володимира МАНОКІНА, для того, щоб підприємство відновило роботу на повну потужність, необхідно провести комплексну реконструкцію, укріпити покриття злітно-посадочної смуги і продовжити її на 2 кілометри.

За попередніми оцінками, на капітальний ремонт злітно-посадочної смуги аеропорту необхідно майже 12 млн. грн., на повну реконструкцію комплексу – близько 20 млн. грн.

Генеральний директор міжнародної акціонерної авіаційної компанії (МААК) «Урга» Леонід ШМАЄВИЧ висловив готовність забезпечувати чартерні рейси з аеропорту «Кіровоград» літаками місткістю від 4 до 48 пасажирів. Він також зазначив, що після реконструкції підприємства аеропорт зможе обслуговувати майже 50 пасажирів за годину.