Роздуми на тему «Президент і гвинтокрил»...

Своєю недавньою заявою про відмову від автотранспорту на користь гвинтокрила Президент України порадував київських водіїв, та, з іншого боку, Віктор Янукович фактично погодився літати з частотою професійних пілотів. У зв`язку з цим дозволимо собі відверто дилетантські роздуми на тему «Президент і вертоліт», що ґрунтуються, так би мовити, на інформації з відкритих джерел і зарубіжного досвіду.

Почувши про заяву Віктора Федоровича, багато хто не зміг утриматися від спроб вирахувати, наскільки дорожчим буде Президент, що літає, від Президента, який їздить. На перший погляд, однозначно дорожче, оскільки зрозуміло, що президентський автопарк зі всіма його лімузинами і машинами супроводу нікуди не подінеться, хіба що бензину витрачатиме менше. Вартість пального в даному випадку величина така неістотна, що і враховувати її не варто. Що ж до ціни президентського гвинтокрила, то тут відкривається достатньо широке поле для фантазії. Добротний гвинтокрил бізнес-класу типу Bell або Eurocopter обійдеться, як мінімум, в 1,5 - 2 млн. дол. Є варіанти і дорожче, аж до декількох десятків мільйонів доларів. Проте припустимо, що український Президент навряд чи захоче зайвий раз провокувати опонентів, і не стане купувати дуже дорогий апарат.

Гвинтокрилів у Президента має бути мінімум два, йому навряд чи дозволено літати без мінімального «кортежу». Наприклад, Президент США завжди літає з гвинтокрилом прикриття. Але важливо відзначити, що робить він це далеко не щодня, зазвичай так Президент США літає в свою заміську резиденцію Кемп-Девід, тоді як значну частину часу він живе в Білому домі. Хай Янукович і не американський Президент і йому не потрібен бойовий гвинтокрил як охорона, але за аналогією з другим президентським Мерседесом в кортежі, який має збити зловмисників з пантелику, звичайний гвинтокрил-дублер просто необхідний.

До того ж, непогано мати змінну пару гвинтокрилих машин для того, щоби максимально знизити вірогідність нештатної ситуації в повітрі, завдяки постійній ротації гвинтокрилів.

Разом маємо 4 гвинтокрила, що при наймінімальнішій вартості дасть цифру приблизно в 6 млн. дол. Обслуговування гвинтокрила обходиться, звичайно ж, дорожче найкрутішого Мерседесу, але це теж дуже відносна величина. Вартість однієї польотної години 5-місцевого цивільного гвинтокрила обходиться в межах 500-800 доларів, правда, без урахування зарплати пілотів.

Коротше кажучи, при скромному підході, вертолітний парк глави держави не приведе до якихось астрономічних витрат (якщо комусь здається інакше, то згадайте про те, що щороку з бюджету країни в невідомому напрямку виводяться мільярди гривень). Якщо ж подумати про те, що щодня тисячі машин по всьому Києву стають, пропускаючи президентський кортеж, і по кількадесят хвилин безглуздо гріють атмосферу своїми газами, то ефект від пересадки Президента на вертоліт однозначно буде позитивом з економічної і екологічної точки зору. Ну і заторів у час пік має стати трохи менше.

Додамо ще один момент. Не встиг В.Янукович озвучити ідею про гвинтокрил, а вже здійнявся галас, мовляв, над Києвом літати заборонено. Дійсно заборонено, але над Дніпром Президент цілком може літати і це буде чи не найоптимальніший маршрут, щоби дістатися з Печерська до Нових Петрівців.

Проте, як не крути, але навіть найнадійніший літальний апарат і супер-професійні пілоти не в змозі гарантувати 100% безпеку при такій високій частоті польотів. Тобто, ніхто не каже, що президентський гвинтокрил обов`язково потрапить в аварію (боронь Боже), але її вірогідність зростатиме прямо пропорційно кількості перельотів. Адже виходить, що якщо Президент повністю відмовиться від автомобіля при пересуванні між своєю резиденцією в Межигір’ї і Адміністрацією на Банковій, то йому доведеться здійснювати по 600 і більше за мініперельотів на рік. Посилює ситуацію і той факт, що, звикши віддавати команди, високопоставлені пасажири літаків і гвинтокрилів часто ігнорують думку пілотів і вимагають виконання своїх наказів, не зважаючи ні на складні погодні умови, ні на труднощі технічного характеру. Свідчень тому у всьому світі безліч і, на жаль, вельми сумних. До того ж, польоти навіть на невеликій висоті – це усе ж таки перепади тиску, за що у нас надбавка до зарплати передбачена згідно КЗпП.

Отже, на закінчення припустимо, що, швидше за все, Президент просто погарячкував, втомившись від нескінченної критики з приводу перекритих столичних доріг під час проходження його кортежу.

Авіамоделіст