Мінтранс: обладнання залізничних переїздів відповідає правилам

На сьогодні обладнання всіх переїздів Укрзалізниці відповідають тим правилам, які розроблені і діють в Україні.

Про це сказав в ефірі програми «Шустер Live» перший заступник міністра транспорту і зв’язку Володимир КОРНІЄНКО під час обговорення обставин трагедій, що сталися останніми днями на залізничних переїздах.

Він вважає, що основна причина аварії на переїзді під Марганцем - це порушення правил дорожнього руху. В той же час він додав, що державна комісія продовжує працювати і по звершенню її роботи будуть «зроблені висновки». В.КОРНІЄНКО стверджує, що водій автобуса не міг не бачити локомотива, оскільки видимість не була обмежена. Він також підкреслив, що «працювала і звукова, і світлова сигналізація».

Перший заступник міністра транспорту і зв’язку наголосив, що якщо говорити про показники щодо смертності на залізничних переїздах, то «в цьому році людей загинуло на тих переїздах, які з шлагбаумом, які охороняються, більше ніж на тих, які не охороняються». Він підкреслив, що в цьому році сталося «87 випадків ДТП на залізничних переїздах і це десь приблизно на одному рівні з минулим роком». За його словами, в жодному з цих випадків «не було непрацюючих проїзних автоматів Укрзалізниці». Він вважає, що в цих ДТП дуже великий вплив має «людський фактор».

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді пасажирський автобус "Еталон" зіткнувся с локомотивом. За попередніми даними, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофору. Загинули 43 особи, в тому числі троє дітей і водій автобуса. Наступного дня, 13 жовтня, на залізничному переїзді в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області водій автомобіля “УАЗ” (“швидка медична допомога”), рухаючись з включеними проблисковими маячками в напрямку Боярки в Києво-Святошинську центральну районну лікарню, виїхав на залізничний переїзд при працюючій звуковій і світловій сигналізації і зіткнувся з пасажирським поїздом “Київ - Трускавець”. Машина “швидкої допомоги” перевозила в лікарню вагітну жінку, 1990 р.н., яку супроводжував її чоловік. Внаслідок ДТП жінка і її чоловік, 1985 р.н., від одержаних травм загинули на місці, а водій і фельдшер “швидкої” були доставлені в лікарню.