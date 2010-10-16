Подільський міст у Києві відкриють до кінця 2011 року

Кабінет Міністрів України планує до кінця 2011 року відкрити автомобільний рух Подільським мостом у Києві.

Про це заявив сьогодні журналістам на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Щодо Подільського мосту знайдено цікаве рішення, яке дасть змогу вже наприкінці 2011 року відкрити автомобільний рух», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що остаточне завершення будівництва самого мосту планується на 2012 рік.

Крім того, за його словами, будівництво цього мосту дасть змогу почати будівництво метро на лівий берег Києва, зокрема, до мікрорайону «Троєщина».