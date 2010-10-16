Азаров доручив до 1 березня повністю відкрити швидкісний трамвай у Києві

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив до 1 березня повністю відкрити лінію швидкісного трамваю у Києві.

Про це прем’єр заявив сьогодні під час церемонії відкриття першої черги швидкісного трамваю у Києві, звертаючись до першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА.

«Давайте 1 березня введемо її (лінію швидкісного трамваю – УНІАН) повністю»,- сказав Н.АЗАРОВ.

Як зазначив О.ПОПОВ, довжина лінії трамваю становить 10,1 км.

За годину швидкісний трамвай буде обслуговувати до 15-20 тис. пасажирів.

«Таким чином ми вирішуємо питання перевезення пасажирів з Борщагівки», - сказав він.

Також він повідомив, що кияни протягом тижня можуть їздити на швидкісному трамваї безкоштовно.

У зв’язку з відкриттям швидкісного трамваю, за його словами, з маршрутів, паралельних трамваю, буде прибрано до 80 одиниць маршрутних таксі.

Як відомо, швидкісна лінія трамваю з’єднає один з найбільших районів Києва Борщагівку з центральною частиною міста та залізничним вокзалом.

Трамваєм може буде дістатись до станції метро "Вокзальна" менш як за 26 хвилин.

Зокрема, на сьогоднішній день п’ять станцій першої черги трамваю повністю реконструйовані. На інших повна реконструкція буде завершена найближчим часом.