У Харківській області за 9 місяців вантажоперевення зросли на 2%

У Харківській області за січень-вересень 2010 року усіма видами транспорту перевезено (відправлено) 28,6 млн. тонн вантажів, що на 2,2% більше, ніж за відповідний період 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За даними облстату, за цей період вантажообіг склав 16760,4 млн. т/км, об'єм вантажної роботи збільшився на 12,6%, вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 14,0% автомобільного - на 3,7%.

У ГУ статистики зазначають, що на Південній залізниці за 9 місяців загальне навантаження зменшилося на 1,1% і склало 20,3 млн. т. вантажів. Відправлення вантажів збільшилося у таких позиціях номенклатури: вугілля кам'яного - на 57,1%, нафти і нафтопродуктів - на 15,4%, руди залізної і марганцевої - на 6,4%, чорних металів - на 23,8%, ломи чорних металів - на 33,3%, лісових вантажів - на 39,6%, будівельних матеріалів - на 19,9%, хімічних і мінеральних добрив - на 39,5%. При цьому скоротилося відправлення коксу - на 7,1%, зерна і продуктів перемолу - на 46,9%, цементу - на 15,4%.

За інформацією статуправления, автомобільним транспортом (з урахуванням підприємців-фізичних осіб) за січень-вересень 2010 року перевезено 8,2 млн. тонн вантажів - на 11,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Вантажообіг збільшився на 3,7% - до 2085,5 млн. т/км.