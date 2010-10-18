"АероСвіт" з 1 листопада почне виконувати власні рейси у Мінськ

Компанія "Аеросвіт - Українські авіалінії" з 1 листопада 2010 року приступає до виконання власних польотів у столицю Республіки Білорусь - Мінськ.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, вихід на білоруський ринок з власною програмою польотів дозволить "Аеросвіту" розширити співпрацю з білоруською Національною авіакомпанією "Белавіа", спільно з якою український перевізник з травня 2007 року експлуатував повітряну лінію Київ-Мінськ як маркетинговий партнер.

"Аеросвіт" виконуватиме рейси в столицю Білорусі тричі на тиждень - щопонеділка, середи і суботи. Вони доповнять щоденні польоти по маршруту Мінськ-Київ-Мінськ компанії "Белавіа", що базується в найбільшому білоруському аеропорту "Мінськ".

Таким чином, "Аеросвіт" і "Белавіа" спільно збільшать кількість авіарейсів між Києвом і Мінськом у півтора рази - до 10 на тиждень.

Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт - Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У літній період 2010 року "Аеросвіт" освоїв 16 нових напрямів і тепер обслуговує понад 70 міжнародних повітряних ліній. На рейсах авіакомпанії використовують далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320 і Embraer 195, а також регіональні повітряні судна Embraer 145 і Antonov 148.

Угода про спільну експлуатацію (code - share agreement) повітряної лінії Мінськ-Київ між авіакомпаніями "Аеросвіт" і "Белавіа" набуло чинності 2 травня 2007 р.. Оперуючим авіаперевізником була "Белавіа", маркетинговим - "Аеросвіт".