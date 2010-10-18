ПЗЗ до кінця жовтня змінює рух деяких електричок через Київ

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) звертає увагу пасажирів, що з 19 жовтня по 31 жовтня 2010 р., у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Київ-Московський - Київ-Товарний, змінюється маршрут слідування ряду електропоїздів через Київ.

Згідно з повідомленням ПЗЗ, ряд електропоїздів слідуватимуть до ст.Київ-Петрівка або через ст. Київ-Петрівка.

Зокрема, №6813 Гребінка - Київ-Петрівка, №6816 Київ-Петрівка - Гребінка, №6810 Борщагівка тех. - Яготин через Київ-Петрівку №6812 Борщаговка тех. - Гребінка через Київ-Петрівку, №6030 Фастів - Київ-Петрівка, №6912 Київ-Петрівка - Ніжин, №6814 Борщагівка тех - Яготин через Київ-Петрівка, №6914 Борщагівка тех - Носівка через Київ-Петрівку.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів.