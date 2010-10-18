Виробництво легкових авто в Україні скоротилося на 15%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-вересні п.р. скоротилося на 15,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 47,8 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні в січні-вересні п.р. збільшилося у 2,3 разу, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 906 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося на 88% – до 3 593 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6%, порівняно з 2008 роком, до 65,7 тис. штук.

У 2009 році виробництво автобусів в Україні скоротилося на 85,4%, порівняно з 2008 роком, до 1 473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% – до 2 499 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО», Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС», Корпорація «Еталон» тощо.