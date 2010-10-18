На переїзді ДЗ легковик наїхав на світлофор

На переїзді Донецької залізниці пошкодження водієм легковика світлофора призвело до затримки руху шести потягів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці, інцидент стався 17 жовтня на перегоні Артемівськ-2 - Курдюмівка на переїзді без чергового. Водій автомобіля «Москвич» не впорався з керуванням, з`їхав з проїжджої частини, скоїв наїзд на автогужовий світлофор даного переїзду. У результаті інциденту сталося пошкодження пристроїв переїзної сигналізації (щогли світлофора, фундаменту, світлодіодної головки, переїзного дзвінка).

Через пошкодження пристроїв була виведена з ладу сигналізація поїзних світлофорів автоблокування, яка є загороджувальною по відношенню до переїзду.

Дана подія призвела до затримки шести приміських і вантажних поїздів загалом на 1 годину 12 хвилин. Збиток Донецької залізниці перевищив 27 тис. грн., йдеться в повідомленні.

При розслідуванні обставин транспортної пригоди спільно з представниками ДАІ встановлено, що переїзна сигналізація перебувала у справному стані, дорожнє покриття і дорожня розмітка відповідали необхідним вимогам.

Донецька залізниця вчергове закликає водіїв автотранспорту дотримуватися правил дорожнього руху і не ризикувати своїм життям, життям пасажирів і залізничників.