Цех в Рівненській обл. забезпечить Україну гранітною бруківкою

Цех з виготовлення гранітної бруківки, яку використовують для реконструкції залізничних платформ і вокзалів, відкрито поблизу селища Клесів Сарненського району Рівненської області, передає кореспондент УНІАН.

У церемонії відкриття взяв участь генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

Цех розташований на території Клесівського кар’єроуправління, яке є структурним підрозділом Державного підприємства «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України». Гранітний кар`єр не працював 5 років. «Укрзалізниця» вклала в його відновлення 4 млн. грн.

За словами М.КОСТЮКА, бруківку, в першу чергу, використовуватимуть для облаштування вітчизняних залізничних вокзалів і платформ. Адже, готуючи вокзали країни до Євро-2012, залізничники зіткнулися з потребою в сучасних і якісних матеріалах для реконструкції платформ для посадки і висадки пасажирів. З пуском нового виробництва проблему буде знято, сказав гендиректор «Укрзалізниці».