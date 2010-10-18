Венесуела зацікавлена у придбанні українських літаків «Антонов» - Чавес

Венесуела зацікавлена у придбанні українських літаків «Антонов».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Венесуели Уго ЧАВЕС, відвідуючи авіаційний завод «Антонов» сьогодні у Києві.

«Всі літаки мені дуже сподобалися, це історичне підприємство, і вони, можливо, найкращі у світі», - сказав він.

При цьому президент Венесуели додав, що «ми зацікавлені, щоб у нас був хороший повітряний флот, ми дуже зацікавлені і, можливо, ми дійдемо якихось домовленостей».

Також У.ЧАВЕС відзначив, що він «закохався до України», і подякував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ за теплий прийом.