ОЗ налагодила роботу всіх 485 котелень, які є на її балансі

Одеська залізниця (ОЗ) налагодила роботу усіх 485 котелень, які є на балансі магістралі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОЗ.

Згідно з повідомленням, з них дві забезпечують теплом житловий фонд.

Також залізничники відремонтували понад 30 тис. кв. м покрівлі, що складає 95,8% від запланованого, утеплювали вікна і двері і привели до порядку мережі водопостачання і каналізації. У повному об'ємі працівники залізниці забезпечені теплим спецодягом.

Як зазначено у повідомленні, підготовка Одеської залізниці до осінньо-зимового періоду перебуває на завершальній стадії: в усіх підрозділах тривають заходи, спрямовані на забезпечення безперебійної і ефективної роботи залізничного транспорту в умовах холодів.

У структурних підрозділах транспортники створюють зимовий запас паливних ресурсів, вугілля, мастильних матеріалів, запасних частин і устаткування.

Залізничники вже відремонтували 570 км залізничної колії: 76,9 км модернізовано, 130,8 км шляху відремонтовано капітальним ремонтом, 145,8 км - середнім ремонтом, 216,5 км - комплексно-оздоровчим.

Фахівці повністю підготували стрілочні переводи, обладнані пневмообдувкою та електрообігрівом. По дирекціях і вузлових станціях вони розробили і затвердили оперативні плани зі снігоборотьби. Служба колії підготувала 27 одиниць техніки для прибирання снігу.

Також транспортники підготували 36 одиниць тягового рухомого складу (12 електровозів, 11 тепловозів, 12 електропоїздів, 1 дизель-поїзд). Ще два тепловози залізничники підготують до 1 листопада.

До того ж, у господарстві електрифікації і електропостачання експерти проводять комплексні перевірки стану контактної мережі. А в пасажирському господарстві - перевіряють системи вентиляції, опалювання, водопостачання і утеплення вагонів. До зимових пасажирських перевезенням транспортники вже підготували 427 вагонів. Усі бригади потягів проходять атестацію за правилами експлуатації систем опалювання пасажирських вагонів у зимовий період.