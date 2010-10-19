У Херсонській області у січні-вересні перевезення вантажів виросли, пасажирів - зменшилися

У Херсонській області в січні-вересні, порівняно з показниками за аналогічний період 2009 року, вантажні перевезення виросли на 9,9%, а пасажироперевезення скоротилися на 8,2%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Херсонській області, за вказаний період підприємства транспорту перевезли 6,5 млн. тонн вантажів, а пасажирським транспортом перевезли 88,6 млн. пасажирів.

Вантажообіг збільшився на 12,4% і склав 3,48 млрд. т/км.

Збільшення вантажообігу відбулося на водному транспорті (на 67,5%), автомобільному (на 32,1%), залізничному (на 8,1%).

Пасажирообіг за 9 місяців, порівняно з аналогічним періодом 2009 р., зменшився на 2% і склав 2,3 млрд. пас./км.

Зменшення пасажирообігу відбулося на автомобільному транспорті (на 1,3%), тролейбусному (на 7,6%), залізничному (на 0,9%).