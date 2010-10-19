ДЗ у цьому році витратить 13,6 млн. грн. на переобладнання переїздів

На Донецькій залізниці в поточному році на переобладнання переїздів з метою підвищення рівня їх безпеки заплановано витратити 13,69 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, на сьогодні на переобладнання переїздів вже витрачено 7,078 млн. грн., у тому числі на ремонт - 5,187 млн. грн.

У прес-службі уточнили, що під час ремонту на переїздах здійснювали заміну шпал і рейок, настилу переїзду, дорожніх знаків і тому подібне. Особливу увагу приділяють дієздатності звукових і світлових сигналів, а також роботі шлагбаумів.

З початку цього року капітально відремонтовано вже 17 переїздів. Крім того, до кінця року буде капітально відремонтовано ще 3 переїзди і модернізовано 6 переїздів, які будуть обладнані чотирма шлагбаумами.