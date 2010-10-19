ВР планує визначити перелік заборонених для поштової пересилки вкладень

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 248 з 418 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У законопроекті передбачено, що не можуть пересилатися в поштових відправленнях вкладення, які становлять загрозу життю, здоров'ю людей, призводять до знищення або псування (ушкодження) інших поштових відправлень і поштового устаткування. Перелік вкладень, які заборонені до пересилки в поштових відправленнях, а також порядок їх вилучення з поштових відправлень і поводження з ними визначатиме Кабінет міністрів України.