Азаров сподівається, що міст через Південний Буг у Миколаєві збудують "роки за два"

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив упевненість, що міст через річку Південний Буг в Миколаєві буде побудований "роки за два". Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для журналістів, який відбувся після наради з питань соціально-економічного розвитку країни, яка пройшла в Миколаївській облдержадміністрації.

За словами М. АЗАРОВА, про це він домовився з губернатором Миколаївської області Миколою КРУГЛОВИМ.

"Ми домовилися про будівництво моста через річку Буг для того, щоб забезпечити транзит вантажів до обходу з Одеського, з Київського напряму, в обхід Миколаєва, - сказав прем'єр-міністр. - Роки за два ми цей міст зробимо".

Для здійснення цього проекту, підкреслив М. АЗАРОВ, необхідно мати генеральний план міста Миколаєва, "щоб ми заздалегідь передбачили, де ми з вами розвиватимемо інвестиційні процеси, куди саджатимемо промислові підприємства, як усе це укладеться з екологією, з трудовими ресурсами, з транспортними потоками і так далі".

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв'язку України нині опрацьовує техніко-економічне обгрунтування будівництва мостового переходу через річку Південний Буг. Почати реалізацію проекту планують у 2015 році.

Будівництво такого мостового переходу є логічним у контексті проекту кільцевої дороги навколо Чорного моря для того, щоб замкнути дорогу Одеса - Рені і далі - перехід на Румунію у рамках Причорноморського транспортного коридору Європи.

17 червня 2009 року Кабінет міністрів України створив робочу групу з питань проектування і будівництва моста через Південний Буг.