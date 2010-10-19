"Укравтодор" завершив ремонт ділянки автодороги Київ-Чоп (км 260-322) від межі з Житомирською областю до м. Рівне і новозбудовану транспортну розв'язку.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Рівненської облдержадміністрації, у церемонії відкриття ділянки взяв участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Згідно з повідомленням, капремонт виконувала турецька дорожно-будівельна фірма "Онур", використовуючи кошти третього кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку. Вартість виконаних робіт складає 87,690 млн. євро. Ділянка автомобільної дороги протяжністю 62,279 км має асфальтобетонне покриття I категорії. На ній укладено 863 тис. тонн асфальтобетону, відремонтовано 11 мостів і 46 труб, встановлено 162 км бар'єрного обгородження. Транспортна розв'язка побудована на перетині трьох доріг: Київ-Чоп, об'їзної навколо Рівного і дороги державного значення Городище-Рівне-Староконстянтинів. Загальна довжина транспортної розв'язки - понад 10 км, вартість - 14,85 млн. євро. Виконавець розв'язки - спільне азербайджано-німецьке підприємство "Азеркорп".

Довідка УНІАН. Автомобільна дорога Київ-Чоп є головною магістраллю, по якій здійснюється транспортне сполучення із Західною Європою, туристичний рух в Україну, а також інтенсивні транзитні перевезення через територію України за напрямком захід-схід. Ремонт цієї дороги увійшов до переліку робіт, передбачених Державною програмою підготовки до проведення Євро- 2012.