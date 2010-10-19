Наступного тижня відкриють проїзд через греблю Київського водосховища

Голова Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Анатолій ПРИСЯЖНЮК повідомив, що наступного тижня буде відкритий відремонтований проїзд через греблю на Київському водосховищі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А. ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні журналістам під час відвідувань Київської ГЕС, де проводиться реконструкція автодороги і мостового переходу.

За його словами, рішення про реконструкцію і розширення дороги з двох до чотирьох смуг було прийняли у травні 2010 р. і за час будівництва виконали роботи майже на 40 млн. грн. за рахунок організації "Укргідроенерго".

"Той, хто проїздив влітку через цю греблю, витрачав на це годину або дві. А якщо траплялася дорожньо-транспортна подія - і усі три години", - сказав А. ПРИСЯЖНЮК, пообіцявши, що з наступного тижня таких проблем у водіїв у цьому місці вже не буде. Як повідомили УНІАН в прес-службі КОДА, у поточному році з обласного бюджету на ремонт комунальних доріг Київської області було виділено близько 110 млн. грн. Загальна протяжність комунальних доріг Київської області складає 1800 км. Нині відремонтовано майже 500 км. При таких показниках влада області планує за 2-3 роки повністю відремонтувати усі дороги.