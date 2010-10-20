У Франції заблоковано аеропорт Клермон-Ферран

11:33, 20 жовтня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Протестувальники проти пенсійної реформи у Франції сьогодні з ранку заблокували аеропорт Клермон-Ферран в центрі країни.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Загальну конфедерацію праці Франції.

За даними профспілок, близько 500 протестувальників з 5.30 блокують підвезення пального, продуктів і доступ персоналу до аеропорту. "Жоден літак сьогодні не злетів", - заявив представник профспілок Жан-Франсуа ТРІНКАЛ. За його словами, зранку з аеропорту повинні були вилетіти 4 літаки.

Представник профспілок також зазначив, що протестувальники дозволяють пасажирам брати посадочні квитки, але перешкоджають посадці в літаки.

Дирекція аеропорту підтвердила блокаду.

Як повідомляв УНІАН, французи протестують проти пенсійної реформи, яка передбачає, зокрема, підвищення пенсійного віку з 60 до 62 років.

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