У Дніпропетровській області у 2011 році всі маршрутні таксі та автобуси обладнають GPS-станціями

У Дніпропетровській області в 2011 р. усі маршрутні таксі і автобуси обладнають GPS-станціями і тахографами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ на прес-конференції.

"Це дозволить чітко відстежувати час в дорозі в on - line режимі, розуміти, де знаходиться автобус, і оперативно реагувати у разі аварій і поломок транспортного засобу. Впровадження цієї системи істотно підвищить якість перевезень пасажирів автомобільним транспортом і дозволить нам контролювати виконання договорів", - сказав О.ВІЛКУЛ.

Установка GPS-станцій і тахографів буде проведена за рахунок компаній перевізників.

Крім того, прийнято рішення про створення в області єдиної диспетчерської служби, пов'язаної з пультами ДАІ і головтрансінспекції.

Довідка УНІАН. Маршрутна мережа Дніпропетровської області налічує 798 маршрутів загального користування з них - 190 міжміських і 233 приміських.