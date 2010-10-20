Три провідних оператори Росії знизять тарифи на роумінг у рази

Три провідних оператори стільникового зв'язку Росії найближчим часом значно знизять тарифи на російський і міжнародний роумінг. Про це повідомив на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним голова ФАС Ігор Артем’єв, повідомляє k2kapital.

За словами голови антимонопольного відомства, "найпізніше з 1 грудня, а деякі компанії і раніше, істотно знизять тарифи як на внутрішньоросійський роумінг, тобто між містами, так і в масштабах усіх країн СНД".

У свою чергу Путін зазначив: "Я виходжу з того, коли дивлюся ті документи, які ви представили, що це істотне зниження цін на роумінг. Добровільне зниження цін на роумінг буде в середньому по трьох основних компаніях на голосові послуги - у 1,5-2 рази, на послуги передачі SMS -повідомлень - у 3 рази, а на послуги мобільного Інтернету - у 2-4 рази".