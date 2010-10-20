Кабмін затвердив стратегію розвитку транспортної галузі до 2020 року

Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку транспортної галузі країни до 2020 року.

Про це на брифінгу повідомив міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Він зазначив, що мета прийняття стратегії полягає в необхідності мати цілісний документ з певними пріоритетами розвитку транспортної сфери на довгостроковий період.

"На основі цієї стратегії буде розроблений ряд цільових державних програм розвитку з визначенням конкретних джерел фінансування. Стратегія враховує програмні цілі, вироблені Комітетом економічних реформ при Президентові України", - сказав К.ЄФИМЕНКО.

Він підкреслив, що підготовка стратегії проводилася за участю учених, представників підприємств транспортної сфери і бізнесу, а також громадських організацій і профспілок.

Метою стратегії буде модернізація транспортних підприємств, а також оновлення парку рухомого складу у всіх напрямках транспортної сфери.