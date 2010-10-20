Мінтранс пропонує ввести карну відповідальність за порушення правил проїзду залізничних переїздів

Міністерство транспорту і зв'язку ініціює посилення адміністративної і введення карної відповідальності водіїв за порушення правил проїзду залізничних переїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

"Ми виходимо з ініціативою, і рішення буде прийняте завтра (на колегії Мінтрансу - УНІАН) від 3 до 5 років позбавляти прав водіїв автотранспорту за порушення правил проїзду залізничних переїздів", - сказав міністр.

К. ЄФИМЕНКО також зазначив, що за статистичними даними, за останні три роки зафіксовано 91 аварію, яка сталася в результаті того, що транспортний засіб на переїзді врізався в рухомий потяг, у деяких випадках, навіть у середину состава.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні цього року в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус "Еталон" зіткнувся з локомотивом. Автобус виїхав на заборонний сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 45 осіб, у тому числі, водій автобуса.

Довідка УНІАН. За даними "Укрзаіизниці", з 2003 до 2007 року помітна тенденція до зниження ДТП на переїздах - до 15% на рік. У 2007 р. було зафіксовано значне зростання таких ДТП, а з 2007 р. по 2010 рік відзначається постійне стабільне зменшення аварій на переїздах на 10-15%. Зокрема, у 2004 р. було 140 ДТП, у 2007 р. - 189, у 2009 р. - 108 ДТП на переїздах, за 9 місяців 2010 року - 87 ДТП.