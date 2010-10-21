General Motors виплатить рекордний в історії США штраф
08:30, 21 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
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Влада США оштрафувала найбільшого американського автовиробника General Motors на $773 млн. за екологічний збиток, нанесений виробництвами концерну, повідомляє Associated Press. Це найкбільший штраф подібного роду за всю історію США. Як повідомили в адміністрації США в середу, мирову угоду між позивачами, що представляють федеральний уряд США і 14 штатів, і GM, в середу було передано на затвердження до суду Манхеттена з банкрутств.
Представники компанії повідомили, що на виплату штрафу підуть кошти, раніше одержані від американського уряду як кредити, пише Газета.ру.
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