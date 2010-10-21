General Motors виплатить найбільший в історії США штраф

Влада США оштрафувала видатного американського автовиробника General Motors на $773 млн за екологічний збиток, нанесений виробництвами концерну, повідомляє Associated Press. Це найбільший штраф такого роду за всю історію США. Як повідомили в адміністрації США у середу, мирова угода між позивачами, які представляють федеральний уряд США і 14 штатів, і GM, в середу була передана на затвердження до суду Манхеттена у справах банкрутств.

Представники компанії повідомили, що на виплату штрафу підуть кошти, раніше отримані від американського уряду як кредити, пише Газета.ру.