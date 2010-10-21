У Донецькій області вантажообіг виріс, пасажирообіг зменшився

У Донецькій області в транспортній галузі вцілому за 9 місяців поточного 2010 року вантажообіг виріс на 18%, а пасажирообіг - зменшився на 1,3%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, за січень-вересень 2010 року підприємства транспорту перевезли 97,7 млн.тонн вантажів, що на 13,8% більше, ніж за січень-вересень 2009 року. Вантажообіг виріс на 18% і складав 20 млрд.тонн км. Пасажирським транспортом області за вказаний період було перевезено 672,5 млн. пасажирів, що відповідає рівню січня-вересня минулого 2009 року., а пасажирообіг за 9 місяців 2010 року зменшився на 1,3% порівняно з січнем-вереснем 2009 року і складав 8,8 млрд.пас. км.