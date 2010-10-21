Голова ГоловКРУ виступає за відставку міністра транспорту Єфименка

Голова Головного контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЕЄВ виступає за відставку міністра транспорту і зв'язку Костянтина ЄФИМЕНКА.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН за підсумками окремих результатів комплексного аудиту національної економіки.

"Я ніяк не можу змиритися з тим, що міністр, який відповідає за діяльність своєї вертикалі, керівник підприємства, йому підвідомчого, не допускає контролюючий орган на ревізію, не вживає абсолютно ніяких заходів. І я вважаю, що він разом з ними тоді сидить в одних і тих же схемах, і цього міністра не повинно бути в уряді. І ось найближчим часом на Кабміні ми про це говоритимемо", - зазначив він, кажучи про міністра транспорту України.

П. АНДРЕЄВ також назвав ряд фактів недопуску ревізорів управління на підприємства, підвідомчі Мінтрансзв’язку: "Фактично, у Миколаївський (порт - УНІАН) КРУ не було допущено, в "Дельта-лоцман" Миколаївське державне підприємство КРУ не було допущене, з п'ятої спроби Херсонський порт відревізували, порт Євпаторійський теж з третій спроби, за результатами ревізії директор порту Євпаторійського затриманий".

Крім того, він повідомив про розкрадання державних коштів в Одеському порту: "Там близько 400 млн. грн., які були спрямовані нібито на підтримку галузі, за інформацією, яка є у органів, були через фіктивні договори, акти виконаних робіт. переведені в офшорні компанії". За підсумками перевірок ГоловКРУ звернулося до американської аудиторської компанії, яка проводить аудит діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО, з проханням відстежити схеми, за якими кошти виводилися, і рахунки, на яких вони осіли.

"Прикриваючись і рішеннями суду, спочатку міністр забороняв нам туди на ревізію йти. Потім ми пред'являли вимогу усунути начальника порту", - говорить П. АНДРЕЄВ. За його словами, КРУ склала вже 6 акт про недопущення співробітників на ревізію в порт.

Це питання також буде винесено на найближче засідання Кабінету міністрів.

Крім того, факти недопущення ревізорів в Іллічівський порт також були зафіксовані. За результатами перевірки в порту були виявлені порушення: "Порт нібито передав свої функції комерційній структурі щодо обслуговування контейнерного терміналу", - додав керівник відомства. Зараз, говорить П. АНДРЕЄВ, ця компанія намагається спростувати результати ревізії через суд. "Порт заплатив 125 млн. грн. винагороди цій компанії за нібито ті послуги, які надавав сам порт"", - зазначив він.

У порту Південному ревізія була проведено за рішенням суду, там також "виявлені сотні мільйонів збитку, порушено декілька кримінальних справ", говорить П. АНДРЕЄВ.

За його словами, у ході слідства може з'явитися звернення до парламенту з метою притягнення окремих депутатів до карної відповідальності за створення угрупувань з відмивання бюджетних коштів.

Довідка УНІАН. За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА ГоловКРУ у березні 2010 року почало аудит стану національної економіки, метою якого є здійснення оцінки її реального стану щодо законності і ефективності використання державних коштів.