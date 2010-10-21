У Житомирській області вантажоперевезення виросли, пасажироперевезення – скоротилися

У Житомирській області в січні-вересні 2010 року об'єм вантажоперевезень збільшився на 28,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року і склав 13,5 млн. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики в області.

Згідно з повідомленням, вантажообіг за 9 місяців виріс до аналогічного торішнього показника на 41,7% - до 3 млрд. т/км.

Пасажирським транспортом регіону з урахуванням автоперевезень виконаних фізособами-підприємцями, за 9 місяців поточного року перевезено 107,2 млн. осіб, що на 2,3%, або 2,5 млн. осіб, менше, ніж за січень-вересень 2009 року. Пасажирська робота виконана в об'ємі 1,9 млрд. пасс./км, що на 0,3% менше аналогічного торішнього показника.