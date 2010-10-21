В Україні втрати від ДТП досягають 5 млрд. дол. на рік – експерти

В Україні втрати внаслідок дорожньо-транспортних пригод щорічно досягають 5 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови координаційної ради ВГО «Асоціація безпеки дорожнього руху» Юрій ЛАЗУТО, посилаючись на дані експертів Світового банку.

За даними асоціації, в ДТП на українських дорогах щорічно гине понад 7 тис. осіб, що дорівнює кількості жителів невеликого містечка. При цьому травмуються близько 40 тис. осіб.

Як зазначив Ю.ЛАЗУТО, за кількістю смертей внаслідок ДТП Україна займає п`яте місце в Європі.

У свою чергу, заступник начальника департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України Сергій БУДНИК повідомив, що останніми роками намітилася тенденція до зменшення кількості загиблих і постраждалих у ДТП. За його даними, якщо в 2007 році загинуло 9,6 тис. осіб, у 2008 – 7,7 тис. осіб, у 2009 – 5,3 тис. осіб, а в 2010 році спостерігається зниження на 18%, за 9 місяців цього року загинуло 3,080 тис. осіб.

Як наголошувалося на конференції, безпека на дорозі включає три складових – людський чинник, якість автомобіля та якість дороги. За словами С.БУДНИКА, останнім часом зросла кількість водіїв-аматорів, тому необхідно, щоб вони проходили додаткові курси підвищення кваліфікації.