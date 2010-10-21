ДАІ має намір підвищити штрафи за порушення автомобілістами правил на переїздах
15:05, 21 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
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Державна автоінспекція має намір підвищити штрафи за порушення автомобілістами правил на залізничних переїздах.
Як передає кореспондент УНІАН, заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Сергій БУДНИК сьогодні в ході «круглого столу» щодо ситуації на українських дорогах повідомив, що планується внести відповідні зміни до законодавства.
Як зазначив він, штраф у 425 грн. за порушення на залізничному переїзді, який на сьогодні передбачено, недостатній. «Вивчатимемо цю проблему, й найближчим часом готуватимемо законодавчі акти», - сказав він.
Загалом С.БУДНИК зазначив, що відомство працює над удосконаленням механізму покарань за порушення правил, посиленням відповідальності.
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