ДАІ має намір підвищити штрафи за порушення автомобілістами правил на переїздах

Державна автоінспекція має намір підвищити штрафи за порушення автомобілістами правил на залізничних переїздах.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Сергій БУДНИК сьогодні в ході «круглого столу» щодо ситуації на українських дорогах повідомив, що планується внести відповідні зміни до законодавства.

Як зазначив він, штраф у 425 грн. за порушення на залізничному переїзді, який на сьогодні передбачено, недостатній. «Вивчатимемо цю проблему, й найближчим часом готуватимемо законодавчі акти», - сказав він.

Загалом С.БУДНИК зазначив, що відомство працює над удосконаленням механізму покарань за порушення правил, посиленням відповідальності.