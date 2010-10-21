У Дніпропетровській обл. пасажирські перевезення скоротилися на 8%

У Дніпропетровській області за 9 місяців цього року обсяг пасажирських перевезень скоротився щодо аналогічного періоду 2009 р. на 8,1% - до 438,6 млн. чоловік. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Загальний пасажирообіг за вказаний період склав 7,9 млрд. пас./км, що на 3,2% менше, ніж в січні-вересні минулого року.

Залізничним транспортом регіону перевезено 28,1 млн. пасажирів, що на 0,6% менше аналогічного показника 2009 р. Пасажирообіг збільшився на 2,2% і склав 2,828 млрд. пас./км.

Автомобільним транспортом, з урахуванням обсягів, виконаних фізичними особами підприємцями, перевезено близько 256,7 млн. пасажирів, що на 9,4% менше за підсумками січня-вересня 2009 р. Пасажирообіг скоротився на 8% - до 3,4 млрд. пас./км.

Авіаційним транспортом регіону в січні-вересні 2010 р. перевезено 581,9 тис. пасажирів – на 18,2% більше. Авіапасажирообіг зріс на 10% і склав 595 млн. пас./км.