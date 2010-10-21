ПЗЗ обурена публікаціями в ЗМІ стосовно ДТП на переїзді біля Тарасівки

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) обурена з приводу появи деяких публікацій і надуманих припущень у засобах масової інформації, що стосуються ДТП на залізничному переїзді біля села Тарасівка, де 13 жовтня 2010 стався наїзд швидкого поїзда №49 на автомобіль «швидкої» допомоги внаслідок грубого порушення і нехтування правилами дорожнього руху водієм автомобіля.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

У підприємстві нагадують, що водій автомобіля «швидкої» допомоги, грубо ігноруючи заборонні червоні вогні світлофора і звуковий сигнал, і виїхавши на зустрічну смугу руху, спочатку об`їхав автомобілі, які зупинилися перед заборонними сигналами, об`їхав закритий основний шлагбаум, і, не переконавшись у відсутності потягу, що наближався, продовжив рух через колії. Внаслідок ряду грубих порушень правил дорожнього руху сталося зіткнення швидкісного потягу з автомобілем, загинули люди.

На місці ДТП фахівці МВС і дороги встановили, що на момент аварії заборонна звукова і світлова сигналізація були включені. Також була перевірена своєчасність подачі заборонного сигналу про наближення потягу на переїзд – ніяких відхилень у роботі сигналізації не виявлено, про що складено відповідний акт.

Потяг №49 рухався зі швидкістю приблизно 110 км за годину. При проведенні неодноразових експериментів встановлено, що час подачі заборонного сигналу становив від 60 до 75 секунд до появи потягу на переїзді, а час проїзду автомобіля через 18-метровий переїзд становить 11 секунд. Таким чином, червоні вогні на світлофорах переїздів були включені заздалегідь, підкреслюють на дорозі.

На дорозі також пояснили, що згідно із загальноприйнятою світовою практикою шлагбауми на виїзд обов`язково закриваються із затримкою, оскільки вони не повинні перешкодити своєчасно звільнити залізничний переїзд автомобілям, на якому вони опинилися. Тобто, порядок опускання шлагбаумів розрахований на максимальне сприяння виїзду автомобіля з переїзду.

Окремо на дорозі звертають увагу на той факт, що додаткові шлагбауми встановлюються для запобігання проїзду автомобілів по зустрічній смузі і не є основним критерієм для заборони руху через переїзд. Більше того, додатковий шлагбаум з протилежного боку не має перешкодити виїзду автомобіля, що опинився на переїзді.

На ПЗЗ нагадують, що будь-який водій у будь-якому стані має знати: проїзд залізничного переїзду на заборонний сигнал звукової і світлової сигналізації є злочином.

Як вважають на дорозі, будь-яка спроба публічного виправдання злочинних дій водіїв приводить до провокації і заохочення подальшого порушення правил дорожнього руху, а, отже, і до трагічних наслідків від свідомого ігнорування правил поведінки на залізничних переїздах.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДАІ, 13 жовтня о 21.00 на залізничному переїзді в селі Тарасівка Києво-Святошинського району водій автомобіля “УАЗ” (“швидка медична допомога”), рухаючись з включеними проблисковими маячками в напрямку Боярки в Києво-Святошинську центральну районну лікарню, виїхав на залізничний переїзд при працюючій звуковій і світловій сигналізації і зіткнувся з пасажирським поїздом “Київ - Трускавець”. Водій “швидкої допомоги” здійснив об`їзд транспорту, що стояв перед закритим шлагбаумом, і виїхав по зустрічній смузі руху на залізничні колії. Загинуло 3 людей.