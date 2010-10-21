Об'єднання «Київстар» і «Beeline-Україна» сприятиме виходу телекомунікацій України на новий рівень

Об`єднання «Київстар» і «Beeline-Україна» (Українські радіосистеми, УРС) сприятиме виходу телекомунікацій України на якісно новий рівень.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії «Київстар» з посиланням на главу бізнес-одиниці «Україна» компанії VimpelCom Ltd. Ігоря ЛИТОВЧЕНКО.

Він відзначив, що об`єднана команда «орієнтуватиметься на надання послуг високої якості». За словами І.Литовченко, в новій компанії буде інтегрований успішний досвід „Beeline-Украина“ у розвитку послуг домашнього Інтернету та індивідуальних конвергентних рішень для бізнесу з лідерським досвідом „Київстар“ у розповсюдженні корисних і доступних послуг для мільйонів людей.

«У результаті Україна одержить високу якість мобільного зв`язку і збільшення проникнення мобільного і фіксованого Інтернету за доступними цінами», - вважає І.Литовченко.

Загальне число абонентів об`єднаної бізнес-одиниці складає сьогодні 24,5 млн. абонентів.

Як відзначив президент і генеральний директор VimpelCom Ltd. Олександр ІЗОСИМОВ, «ми задоволені рішенням», прийнятим Антимонопольним комітетом України. Він також висловив упевненість, що об`єднана професійна менеджерська команда успішно реалізує весь запланований обсяг робіт в рамках інтеграції, що «дасть можливість підтвердити зобов`язання перед акціонерами щодо обсягу синергії від об`єднання операцій в Україні і збільшення акціонерної вартості в довгостроковій перспективі».

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2010 р. Антимонопольний комітет України дозволив об`єднання активів компаній «Telenor ASA» (Норвегія) і «Altimo Holdings & Investments Ltd» (Віргінські острови, входить в російську «Альфа груп») в новому операторові мобільного зв`язку – компанії «VimpelCom Ltd.».