За рівнем проникнення ШСД Україна поступається середньоєвропейському показнику майже в 7 разів

За рівнем проникнення широкосмугового доступу в Інтернет (ШСД) Україна поступається середньоєвропейському показнику майже в 7 разів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «МТС Україна» з посиланням на начальника департаменту маркетингу конвергентних послуг «МТС Україна» Олега БАЛАБАНА.

За його даними, на сьогоднішній день проникнення ШСД в Україні складає всього 11%. У той же час в європейських країнах цей показник сягає 70%. Наприклад, в Естонії проникнення ШСД складає 75%, у Франції і Бельгії – 70%, Швеції – 69%, Фінляндії – 67%.

На думку О.Балабана, основні послуги, які активно розвиватимуться в приватному сегменті, це: високошвидкісний доступ в Інтернет, кабельне цифрове телебачення – IPTV, відео за запитом (Video on Demand), телефонія по IP (VOIP), віртуальні приватні мережі з власним контентом.

У бізнес-сегменті будуть затребувані: корпоративні територіально розподілені мережі, високошвидкісний доступ в Інтернет, VOIP, відео- і аудіоконференції.

У цілому прогнозований рівень споживання конвергентних послуг виглядає таким чином: 90% абонентів використовуватимуть доступ в Інтернет; 70% – IPTV; 45% – VOIP, але тільки в пакеті з Інтернет і/або IPTV; 70% – дві і більше послуг.

Очікуваний профіль споживання послуг: Інтернет + VOIP + IPTV використовуватимуть 35% абонентів; Інтернет + IPTV – 25%; Інтернет + VOIP – 5%; VOIP + IPTV – 5%; тільки Інтернет – 25%; тільки IPTV – 5%.

«Таким чином, кількість абонентів, які споживають тільки одну з послуг, зменшуватиметься, а попит на пакетні пропозиції - ростиме», - вважає О.Балабан.